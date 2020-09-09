09 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Usta yazardan Fenerbahçe'ye flaş sözler! "Transfer rekoru başarı getirecek diye bir şey yok"

Usta yazardan flaş sözler! Rekor kırmak başarı getirmez
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

'de 2020-2021 Sezonu'nun başlamasına sayılı günler kala, tüm ekipler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. döneminde adından en çok söz ettiren de kadrosunu 10 isimle güçlendirmişti. Konuyla ilgili Sabah Gazetesi yazarı , çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Sabah Gazetesi Yazarı , üst üste yaptığı takviyelerle yeni sezona başlayacak olan 'nin transferde şampiyon olmasının kesin olarak başarıyı getirecek bir şey olmadığını ve önemli olan sistemin oturması olduğunu ifade etti. İşte o yazı...

Fenerbahçe şu ana kadar ligin transfer şampiyonu. Sizce ligde de şampiyonluğa ulaşır mı?

Bugünden itibaren ligle ilgili bir peşin hüküm verilemez. rekoru kırmak başarı getirecek diye bir şey yok. Önemli olan bir sistemin oturması. Diğer önemli konu da futbolcuların kendilerine iyi bakması. Ancak ne yazık ki, İstanbul'da başta yabancılar olmak üzere büyük çoğunluk özel yaşantısına dikkat etmiyor. Bir örnek vereyim; en önemli transferlerden biri olarak Mert Hakan gözüküyor ama kısa sürede kasık sakatlığı ile karşılaştı! Bir başka örnek; Valencia iyi bir santrfor… Peki, 30 yaşında neden hiçbir talibi yok? Bunların hepsini göz önünde bulundurup erken teşhisler yapmamak lazım.

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