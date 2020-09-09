Usta yazardan Fenerbahçe'ye flaş sözler! "Transfer rekoru başarı getirecek diye bir şey yok"
Süper Lig'de 2020-2021 Sezonu'nun başlamasına sayılı günler kala, tüm ekipler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminde adından en çok söz ettiren Fenerbahçe de kadrosunu 10 isimle güçlendirmişti. Konuyla ilgili Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...
Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, üst üste yaptığı takviyelerle yeni sezona başlayacak olan Fenerbahçe'nin transferde şampiyon olmasının kesin olarak başarıyı getirecek bir şey olmadığını ve önemli olan sistemin oturması olduğunu ifade etti. İşte o yazı...
Fenerbahçe şu ana kadar ligin transfer şampiyonu. Sizce ligde de şampiyonluğa ulaşır mı?
Bugünden itibaren ligle ilgili bir peşin hüküm verilemez. Transfer rekoru kırmak başarı getirecek diye bir şey yok. Önemli olan bir sistemin oturması. Diğer önemli konu da futbolcuların kendilerine iyi bakması. Ancak ne yazık ki, İstanbul'da başta yabancılar olmak üzere büyük çoğunluk özel yaşantısına dikkat etmiyor. Bir örnek vereyim; en önemli transferlerden biri olarak Mert Hakan gözüküyor ama kısa sürede kasık sakatlığı ile karşılaştı! Bir başka örnek; Valencia iyi bir santrfor… Peki, 30 yaşında neden hiçbir talibi yok? Bunların hepsini göz önünde bulundurup erken teşhisler yapmamak lazım.
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