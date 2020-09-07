07 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Burak Kapacak transferine İtalyan engeli!

F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! 2 İtalyan Kulübü...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'de 'ün veliahtı olarak gündeme gelen 'a 'dan talipler çıktı. İşte detaylar...

Transferde adeta durmak bilmeyen 'de hedef isim olan hamlesine İtalyan engeli çıktı. Calciomercato'nun haberine göre Sarı-laciverlilerin 'ün alternatifi olarak düşündüğü genç futbolcu için Serie A takımlarının devreye girdiği iddia edildi. Kadrosunda Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı bulunduran ve özellikle Türk futbolculara büyük ilgisi olan Sassuolo'nun bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. 'nın bir başka köklü takımlarından Udinese'nin de bu için ile görüşme talep ettiği öğrenildi.
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