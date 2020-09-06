06 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Mert için seferberlik

Mert için seferberlik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Mlli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta sakatlanan Mert Hakan Yandaş için dün F.Bahçe'den açıklama yapıldı.

Mlli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta sakatlanan Mert Hakan Yandaş için dün F.Bahçe'den açıklama yapıldı. Genç futbolcunun her iki kasın tendonlarında iltihaplanma olduğunu ve oyuncunun tedavisine devam edildiği belirtildi.

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