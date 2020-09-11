Çaykur Rizespor-Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan mücadele ile başladı. Transferin iki başarılı ekibi Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Rizespor-Fenerbahçe maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yaz transfer döneminin iki hızlı takımı, sezona 3 puanla başlamak için sahaya çıktı. Rizespor - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadele corona virüsü salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanıyor.

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

TRANSFERİN İKİ HAREKETLİ TAKIMI KARŞI KARŞIYA

Yaz transfer döneminde kadroya birçok yeni isim katan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa, Enner Valencia, Barış Sungur ve Mauricio Lemos gibi isimleri renklerine bağladı. Çaykur Rizespor ise Selim Ay, Loïc Rémy, Fabrício Baiano, Kemal Rüzgar, Engin Bekdemir, Nadir Ciftci, Yasin Pehlivan, Konrad Michalak, Akhmat Grozny ve Atakan Akkaynak'ı kadrosuna kattı.

YENİ SEZON 21 TAKIMLA OYNANACAK

Süper Lig tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak sezon tam 42 hafta sürecek. 420 maçın yapılacağı ligde ilk devre 24 Ocak 2021, sezon ise 16 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Yapılan planlamaya göre 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Pandemi önlemleri doğrultusunda Süper Lig'de ilk yarısında tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Sezon bitiminde 4 takım küme düşecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı bulunan 2 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş, Rize deplasmanında forma giyemedi.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayan Rizespor - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yapıyor.

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