Fenerbahçe'de son bomba Christian Eriksen
İspanyol medyası, Kanarya’nın İnter’in gözden çıkardığı Danimarkalı yıldızla temasta olduğunu yazdı. Todofishajes’te yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki futbolcuyu kiralayacağı vurgulandı.
Transfer şampiyonu Fenerbahçe için bu kez İspanya'dan flaş bir iddia geldi. Birçok bölgeye takviye yapan ve transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerin Christian Eriksen için düğmeye bastığı iddia edildi. İspanya'da yayın yapan Todofishajes'te yer alan haberde İnter'in gözden çıkardığı 28 yaşındaki 10 numaranın transferinde görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü. İtalyan ekibinin geçtiğimiz sezon 40 milyon bedelle kadrosuna kattığı Danimarkalı yıldızın da İnter'den ayrılmak istediği belirtildi.
İtalyan ekibinin teknik direktörü Antonio Conte ile sorun yaşadığı kaydedilen Eriksen'in kulüp bulması için menajerine de talimat verdiği ifade edildi. Bu süreçte devreye giren Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu ve transferde tüm şartları zorladığı vurgulandı. Kariyerinde Ajax, Tottenham ve İnter formaları giyen Eriksen, Danimarka Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Profesyonel kariyerinde Ajax, Tottenham ve İnter formaları giyen Christian Eriksen, toplam 494 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 105 gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, tam 157 asist yaptı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer olduğu İnter ile 20 resmi maça çıkan Eriksen, 2 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.
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