10 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Lisanslar...

Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Lisanslar...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

Son dakika haberi... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden 'de merakla beklenen haber geldi. ile anlaşma sağlandı. Yeni transferlerin lisansları çıkartılıyor.

Harcama limitini aştığı için yeni transferlerine lisans çıkaramayan 'den flaş bir hamle geldi. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkarmak için ile anlaştığına dair yazıyı 'ye gönderdi.

BÜTÜN TRANSFERLERİN LİSANSI ÇIKARTILIYOR

Yaşanan bu gelişme sonrası tüm oyuncuların lisansları çıkarılmaya başlandı. Fenerbahçe'de böylece yeni transferlerin tamamı, Rize'ye götürülecek...

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