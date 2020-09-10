Son dakika: Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Lisanslar...

Son dakika haberi... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de merakla beklenen haber geldi. Bankalar Birliği ile anlaşma sağlandı. Yeni transferlerin lisansları çıkartılıyor.

Harcama limitini aştığı için yeni transferlerine lisans çıkaramayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkarmak için Bankalar Birliği ile anlaştığına dair yazıyı TFF'ye gönderdi.

BÜTÜN TRANSFERLERİN LİSANSI ÇIKARTILIYOR

Yaşanan bu gelişme sonrası tüm oyuncuların lisansları çıkarılmaya başlandı. Fenerbahçe'de böylece yeni transferlerin tamamı, Rize'ye götürülecek...

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