Hulk ve Godin imza atacaktı!

Transfer şampiyonu Fenerbahçe için dün önemli iddialar vardı.

Transfer şampiyonu Fenerbahçe için dün önemli iddialar vardı. Foot Mercato'ya konuşan menajer Daniel dos Reis, sarı-lacivertlilerin Hulk ve Godin ile anlaştığını ileri sürüp, "İki transfer de gerçekleşmek üzereyken bir kişi tarafından zora sokulduğu" sözlerini sarfetti.

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