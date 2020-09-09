Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ve istenilen performansı gösteremeyen Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktı. Genoa, Sloven oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre kadro planlamasını oluşturan sarı-lacivertli takımda gözden çıkarılan isimler netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Miha Zajc'a sürpriz bir talip çıktı. İtalya Serie A ekibi Genoa, Sloven futbolcu için devreye girecek.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Genoa'nın Miha Zajc için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

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