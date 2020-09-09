09 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Genoa Fenerbahçe'den Miha Zajc'a talip oldu!

Yıldız isme flaş talip! Çizme temsilcisi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

Son dakika transfer haberi... 'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ve istenilen performansı gösteremeyen 'a İtalya'dan talip çıktı. Genoa, Sloven oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre kadro planlamasını oluşturan sarı-lacivertli takımda gözden çıkarılan isimler netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan 'a sürpriz bir talip çıktı. İtalya Serie A ekibi Genoa, Sloven futbolcu için devreye girecek.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Genoa'nın Miha Zajc için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

Miha Zajc'a İtalya'dan talip var

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