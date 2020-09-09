09 Eylül 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Miha Zajc'a İtalya'dan talip var
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ve istenilen performansı gösteremeyen Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktı. Genoa, Sloven oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
09.09.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Vedat Muriqi Lazio'da! İşte İtalya'ya gideceği tarih...
- Süper yıldızlarıyla Bundesliga heyecanı A Spor’da!
- Vedat Muriqi Lazio'da! İşte İtalya'ya gideceği tarih...
- Sabah Sporu - 07/09/2020
- Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı!
- Canlı yayında duyurdu! Nainggolan G.Saray'a gelecek mi?
- Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu açıklaması!
- Süper yıldızlarıyla Bundesliga heyecanı A Spor’da!
- Sabah Sporu - 08/09/2020
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama