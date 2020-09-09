Miha Zajc'a İtalya'dan talip var

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ve istenilen performansı gösteremeyen Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktı. Genoa, Sloven oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

ABONE OL