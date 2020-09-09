09 Eylül 2020, Çarşamba
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Emre Belözoğlu'na doğum gününde büyük sürpriz! "Alo ben Emre abin"
Fenerbahçe'de aktif futbol kariyerine son veren ve takımda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, transferde başrolü oynamıştı. 40. yaşına giren Belözoğlu'na doğum gününde büyük bir sürpriz yapıldı.
Yaptırdığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, yeni yaşını kutladı. 40. yaş gününde ailesiyle birlikte vakit geçiren Emre için yapılan pasta, dikkatlerden kaçmadı.
"ALO BEN EMRE ABİN"
Transfer için oyuncuları ikna etmesiyle ün yapan Belözoğlu için sosyal medyada başlatılan, "Alo ben Emre Abin" capsleri bu kez pastaya dönüştü. O görüntüler taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
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