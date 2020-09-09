Garry Rodrigues'in Olympiakos'a transferi yatabilir!
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Garry Rodrigues krizi sürüyor. Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Garry Rodrigues'in Olympiakos'a gideceği iddia ediliyordu. Bu transfer zora girebilir. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de istediğini bulamayan Garry Rodrigues'e Yunan temsilcisi Olimpiakos kancayı atmıştı ve kırmızı-beyazlıların, yıldız futbolcuyla anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedilmişti.
Aradan geçen zamanın ardından Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile henüz anlaşamaması, Komşu'da huzursuzluğa neden oldu.
Fosonline.gr'de yer alan bilgilere göre Olimpiakos'un 1. önceliği Garry Rodrigues ancak her an bu girişim, geri tepebilir.
Yunan temsilcisinin Rodrigues'in bonservisinin bulunduğu Al İttihad ile el sıkışmasına rağmen Fenerbahçe'nin, sözleşme feshi için Rodrigues ile anlaşamaması Olimpiakoslu yetkilileri tedirgin ediyor.
Eğer Fenerbahçe, en kısa sürede Rodrigues ile yollarını ayırmazsa Olimpiakos transferden vazgeçecek ve Levi Garcia'ya yönelecek.
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