09 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues'in Olympiakos'a transferi yatabilir!

Fenerbahçe'de Rodrigues krizi! Transfer yatıyor mu?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.09.2020

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Garry Rodrigues krizi sürüyor. Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Garry Rodrigues'in Olympiakos'a gideceği iddia ediliyordu. Bu transfer zora girebilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de istediğini bulamayan Garry Rodrigues'e Yunan temsilcisi kancayı atmıştı ve kırmızı-beyazlıların, yıldız futbolcuyla anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedilmişti.

Aradan geçen zamanın ardından Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile henüz anlaşamaması, Komşu'da huzursuzluğa neden oldu.

Fosonline.gr'de yer alan bilgilere göre Olimpiakos'un 1. önceliği Garry Rodrigues ancak her an bu girişim, geri tepebilir.

Yunan temsilcisinin Rodrigues'in bonservisinin bulunduğu Al İttihad ile el sıkışmasına rağmen Fenerbahçe'nin, sözleşme feshi için Rodrigues ile anlaşamaması Olimpiakoslu yetkilileri tedirgin ediyor.

Eğer Fenerbahçe, en kısa sürede Rodrigues ile yollarını ayırmazsa Olimpiakos transferden vazgeçecek ve Levi Garcia'ya yönelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Transferde sona yaklaşıldı! İşte bonservis bedeli ve geliş tarihi Transferde sona yaklaşıldı! İşte bonservis bedeli ve geliş tarihi
İşte Fenerbahçe'deki son durum! İşte Fenerbahçe'deki son durum!
Ünlü yorumcudan flaş sözler! Canlı yayında formasını giyerim Ünlü yorumcudan flaş sözler! "Canlı yayında formasını giyerim"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör