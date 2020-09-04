04 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik

Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

'de Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifasının ardından yerine gelecek isim belli oldu. Sarı-lacivertlilerin yeni başkan vekili Erol Bilecik oldu.

'de Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifa etmesinin ardından yeni Başkan Vekili Erol Bilecik oldu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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