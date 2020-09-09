09 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Torres iddiası

Kanarya'ya Arjantinli sağ kanat!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

hareketli takımı 'nin gündemine dün yeni bir isim geldi. , sarı-lacivertlilerin ile ilgilendiğini iddia etti.

hareketli takımı 'nin gündemine dün yeni bir isim geldi. , sarı-lacivertlilerin ile ilgilendiğini iddia etti. Geçtiğimiz sezonu Yunan ekibi Volos'ta kiralık geçiren, bonservisi ise Arjantin ekibi Newells Old Boys'ta olan 23 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Her iki kanatta da oynayan Tangocu'nun, Sosa'dan dolayı sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

F.Bahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... haberin devamı

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