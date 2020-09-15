Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand'dan açıklama!

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, son olarak Bundesliga'nın Wolfsburg ekibinden Tisserand'ı kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı.

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe son olarak Wolfsburg'dan Tisserand'ı kadrosuna kattı. Tisserand sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İnanılmaz stadyum, inanılmaz şehir... Teşekkürler Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

Amazing stadium, amazing city...thanks you Fenerbahçe ! — MarcelTisserand (@TISSERAND32) September 15, 2020

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