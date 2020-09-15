15 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand'dan açıklama!

Tisserand stadyuma hayran kaldı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

Transferin hızlı takımlarından , son olarak Bundesliga'nın ekibinden Tisserand'ı kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu ilk açıklamasını üzerinden yaptı.

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, , Novak, ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. son olarak 'dan Tisserand'ı kadrosuna kattı. Tisserand sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İnanılmaz stadyum, inanılmaz şehir... Teşekkürler Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli oyuncu Çin yolcusu! F.Bahçeli oyuncu Çin yolcusu!
F.Bahçe transferi duyurdu! Forma numarası... F.Bahçe transferi duyurdu! Forma numarası...
F.Bahçe'den açıklama! Mandzukic ve Costa... F.Bahçe'den açıklama! Mandzukic ve Costa...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör