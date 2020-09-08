08 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son yolcu Garry

Son yolcu Garry
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

İsmi uzun süredir ile anılan Garry için flaş bir iddia ortaya atıldı.

'nin geçtiğimiz sezon başında Al İttihat'tan iki yıllığına kiraladığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshettiği belirtildi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ardından Isla, Kruse, Hasan Ali, Tolgay, Mehmet, Alper ve Mevlüt'le yollarını ayırmıştı.
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