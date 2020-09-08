08 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Burada kalacağım

Dirar'dan Fenerbahçe'ye ret!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

İki yıl daha sözleşmesi olan ile yollarını ayırmak isteyen ’ye olumsuz yanıt.

Faslı futbolcu, kariyerine sarı-lacivertlilerde devam etmek istediğini yönetime iletirken, "Sözleşmemi feshetmek istemiyorum. Burada kalacağım" dedi.
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