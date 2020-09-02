02 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Tisserand’da geri sayım

Tisserand’da geri sayım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Birçok bölgeye takviye yapan , savunma konusunda işi sıkı tutuyor.

Geçtiğimiz iki sezon boyunca savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Lemos'tan sonra Marcel Tisserand'ı da renklerine bağlamak için gün sayıyor. 'nin Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.
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