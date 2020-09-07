07 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Visca olmazsa Samuel Kalu

Visca olmazsa Samuel Kalu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

F.Bahçe, kanatlar için belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor.

F.Bahçe, kanatlar için belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor. Geçtiğimiz yıllardan bu yana gündemde olan Başakşehir'in yıldızı Visca ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, önceliğini bu oyuncuya verdi.

Son ana kadar Boşnak futbolcuda ısrar etmeyi planlayan Kanarya, olumsuz sonuç alması halinde Samuel Kalu'ya imza attıracak.

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