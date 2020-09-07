07 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Lemos’tan mutlusu yok

Lemos’tan mutlusu yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Çubuklu ile önceki gün ilk maçına çıkan Mauricio Lemos'tan mutlusu yok...

Çubuklu ile önceki gün ilk maçına çıkan Mauricio Lemos'tan mutlusu yok... "Umarım bu sezon birçok kupa alacağız" diyen Uruguaylı stoper, "Hocalarımızla birlikte hazırlık sürecini en iyi şekilde geçiriyoruz. Sürekli özel çalışmalar da yapıyorum. Sadece biraz futbol ritmini yakalamam gerekiyor. Kendimi şu anda iyi hissediyorum ama daha da hazır olacağıma inanıyorum" diye konuştu.
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