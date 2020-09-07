07 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Christian Eriksen...

Fenerbahçe için bomba iddia!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Transferin hızlı takımı durmak bilmiyor. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertli ekibin gündemine son olarak 'in yıldızı Cristian Eriksen geldi.

dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü... Sarı lacivertlilerin 'de forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu için devreye girdiği ifade edildi.

Todofichajes'in konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

"Christian Eriksen, ile çalışmak istemiyor ve Inter, ayrılık için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz ocak ayında Tottenham'dan 40 milyon euro bedelle İtalyan devine imza atan Danimarkalı yıldız, Inter'in planlarına uymayı başaramadı bu yüzden yeni bir takım arıyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ...

Fenerbahçe, Christian Eriksen ile ilgileniyor. , yıldız orta saha oyuncusu için Inter'e satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklif edecek. Anlaşmaya göre Eriksen'in maaşının yarısını Inter, yarısını Fenerbahçe ödeyecek.

Öte yandan Inter, oyuncuyu bonservisiyle elden çıkartmak istiyor ve temel önceliği bu yönde. Ancak, Eriksen için yüklü miktarda teklifi gelmeyeceğini düşünüyorlar. Türk ekibi önümüzdeki günlerde Eriksen için resmi teklifini iletecek ve bu transfer, Özil'i kadrosuna katamayan Fenerbahçe'yi yeniden yükselişe geçirecek.

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