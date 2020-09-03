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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pato bombası

Fenerbahçe'de Pato bombası
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan , menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan , menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Brezilyalı forvet için kararı teknik direktör Erol Bulut'un vermesi bekleniyor. 31 yaşındaki yıldız, Sao Paulo'da geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. Daha önce de defalarca Türk kulüplerinin gündemine gelen Pato kariyerinde Milan, Chelsea ve Villareal gibi ekiplerde forma giydi.

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