Fenerbahçe'de Pato bombası

Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alexandre Pato, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alexandre Pato, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Brezilyalı forvet için kararı teknik direktör Erol Bulut'un vermesi bekleniyor. 31 yaşındaki yıldız, Sao Paulo'da geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. Daha önce de defalarca Türk kulüplerinin gündemine gelen Pato kariyerinde Milan, Chelsea ve Villareal gibi ekiplerde forma giydi.

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