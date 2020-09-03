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FENERBAHÇE

Al Ittihad’dan Garry mesajı

Al Ittihad’dan Garry mesajı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

'un 'gidebilir' raporu verdiği Garry Rodrigues için bonservisini elinde bulunduran Al İttihad'dan açıklama geldi.

'un 'gidebilir' raporu verdiği Garry Rodrigues için bonservisini elinde bulunduran Al İttihad'dan açıklama geldi. Arap ekibinin basın sözcüsü Hüseyin El Şerif, 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos'a transfer olmasının mümkün gözüktüğünü söyledi: "İnanıyorum ki bir anlaşma sağlayacağız ve sonunda Rodrigues kariyerine Olympiakos'ta devam edecek. Oyuncu bize geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve kontratından kurtulmayı istiyor."
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