Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, İsrail basınına açıklamalar yaptı.

Eran Zahavi'nin Fenerbahçe taraftarıyla Instagram'da etkileşime girmesi ve menajerinin ise sosyal medyada PSV Eindhoven'ı takibe alması üzerine Spor1'e konuşan menajer Ronen Katzav şu ifadeleri kullandı:



"Türk taraftarların Zahavi'ye desteğini görmek gurur verici. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda söyleyebileceğim, Eran Zahavi hiçbir yere imza atmadı. Çin'deki sözleşmesi bildiğiniz üzere Aralık ayının sonunda bitecek. Resmi bir şey olduğunda bunu açıklayacağız."

ZAHAVI'NİN EŞİ DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi'den de Fenerbahçe açıklaması geldi.

İşte o açıklama:

Fenerbahçe taraftarlarının ilgisi gerçekten inanılmaz. Özellikle Eran'ın yorumu sonrası beğeni sayısı inanılmaz bir sayıya ulaştı. Fenerbahçe taraftarlarından binlerce yorum geliyor. Onları anlayabiliyorum. Ben de onların yerinde olsam Zahavi bir bir futbolcuyu takımımda isterdim.

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