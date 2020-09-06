06 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Zahavi istedi Fenerbahçe taraftarı yaptı

İstediği oldu! Ve F.Bahçe taraftarı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Fenerbahçe'de golcü oyuncu heyecanı sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Zahavi'nin Instagram hesabından 500 bin beğeni istediği 24 saat dolmadan hedeflenen sayıyı geçti.

Fenerbahçe'nin santrfor gündeminde üst sıralarda yer alan Eran Zahavi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 33 yaşındaki golcü, taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı.

Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e ''Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!'' cevabını vermişti.

Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 580 bin beğeni geldi...

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