01 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Zahavi’de sorun yok

Zahavi’de sorun yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferin en atak ekibi konumunda. 4 Ağustos'tan bu yana tam 10 yeni ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Zahavi transferinde de daha mutlu sona oldukça yakın. İşte detaylar ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki son gelişmeler...

Fenerbahçe'nin söz kestiği Eran Zahavi için 'in devreye girdiği iddia edilmişti. İsrail basını dün bu haberleri yalanladı. 33 yaşındaki forvet ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Sport1, prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. İmzaların, Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin ardından atılacağı ifade edildi.

GIULIANO KADRO DIŞI
AL Nassr'ın teknik patronu Rui Vitoria, Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna Giuliano'yu dahil etmedi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha için son teklifini yaptığı, Suudi kulübünün, 1-2 gün içinde cevabını ileteceği kaydedildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Giuliano'nun da Al Nassr'dan bonservisini alabilmek için görüşmelerine devam ettiği dile getirildi.

MURIQI'DE GERİ SAYIM
Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin bu hafta tamamlanması bekleniyor. Sky Italia, Lazio'nun teklifini 19 milyon euro'ya çıkardığını servis etti. Fenerbahçe'nin ise 22 milyon euro istediği bildirildi. Lazio'ya yakın siteler, Muriç'in 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle verilen takım fotoğrafından yer almamasına vurgu yaparak, "Ayrılığın ilk mesajı" yorumunu yaptı.

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