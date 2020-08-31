Muriqi imzaya kaldı
Fenerbahçe, Lazio ile uzlaştı. İtalyan basını, 18 milyon euro+bonuslar karşılığında transferin gerçekleşeceğini yazdı. Muriqi 1-2 gün içinde imza için İtalya’ya gidecek.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi tamamlanmak üzere... Kosovalı golcü için Fiorentina takımının da devreye girmesiyle ortalık kızışmıştı. İtalyan Calciomercato sitesi, Lazio'nun teklifini artırması üzerine Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldiğini duyurdu. Son rakamın 18 milyon euro bonservis bedeli artı bonuslar olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli kulübün bu teklifi olumlu baktığı ifade edildi. Muriqi'nin 1-2 gün içinde İtalya'ya gitmesi, transferin de bu hafta içinde resmen açıklanması bekleniyor. Fiorentina'nın ise Lazio Başkanı Lotito'nun çağrısından sonra aradan çekildiği vurgulandı.
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