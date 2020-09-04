04 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden ve birçok futbolcuyu takıma katan ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sarı lacivertli ekip yapığı açıklamada "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekip ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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