Fenerbahçe Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı
Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden ve birçok futbolcuyu takıma katan Fenerbahçe Tolgay Arslan ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sarı lacivertli ekip yapığı açıklamada "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır." ifadelerine yer verdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekip Tolgay Arslan ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklama şöyle;
Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 4, 2020
Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/JBR6AO8l7o
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