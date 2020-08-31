31 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan Gustavo kararı

Erol Bulut'tan Gustavo kararı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Uzun süredir Lyon'un kıskacında olan için teknik direktör , tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Uzun süredir Lyon'un kıskacında olan için teknik direktör , tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Fenerbahçe'nin yeni hocası, Brezilyalı futbolcunun satılmaması konusunda yönetime rapor verdi. Yönetimin ise astronomik bir bedel olmadıkça 33 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutacağı ifade edildi.

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