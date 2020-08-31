Erol Bulut'tan Gustavo kararı

Uzun süredir Lyon'un kıskacında olan Luiz Gustavo için teknik direktör Erol Bulut, tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Uzun süredir Lyon'un kıskacında olan Luiz Gustavo için teknik direktör Erol Bulut, tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Fenerbahçe'nin yeni hocası, Brezilyalı futbolcunun satılmaması konusunda yönetime rapor verdi. Yönetimin ise astronomik bir bedel olmadıkça 33 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutacağı ifade edildi.

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