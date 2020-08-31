31 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Formalar kapış kapış

Formalar kapış kapış
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Yeni sezon formalarını 12 Ağustos'ta satışa çıkaran Fenerbahçe, rekora koşuyor. Geride kalan 18 günde Fenerium mağazalarından satılan formaların sayısının 60 bini aştığı öğrenildi.

Yeni sezon formalarını 12 Ağustos'ta satışa çıkaran Fenerbahçe, rekora koşuyor. Geride kalan 18 günde Fenerium mağazalarından satılan formaların sayısının 60 bini aştığı öğrenildi. Geçen sezonki 200 bin forma satışının bu yıl geride bırakılması bekleniyor.

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