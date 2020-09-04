04 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Tisserand...

Tisserand gün sayıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden , savunmaya Lemos dıışında bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler bu bölge için Tisserand transferinde geri sayıma geçti.

Lemos dışında savunmaya bir takviye daha yapacak olan , temas halinde olduğu Marcel Tisserand için geri sayıma geçti. Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2.5 milyon euro'ya anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde bu transferi duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye çok yakın! haberin devamı

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