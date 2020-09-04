Fenerbahçe'den bir transfer daha! Tisserand...

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, savunmaya Lemos dıışında bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler bu bölge için Tisserand transferinde geri sayıma geçti.

Lemos dışında savunmaya bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe, temas halinde olduğu Marcel Tisserand için geri sayıma geçti. Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2.5 milyon euro'ya anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde bu transferi duyurması bekleniyor.

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