03 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi

Yollar ayrıldı! Sözleşmesi feshedildi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

 ekiplerinden 'de beklenen performansı gösteremeyen 'le yollar ayrıldı. Kulüp ile görüşme gerçekleştiren Erdinç, sözleşmesini çift taraflı feshetti.

hızlı takımı 'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan 'ten flaş bir hamle geldi. Deneyimli futbolcunun sözleşmesini feshetmek için kulüp binasına gittiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!

Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli yöneticilerle görüşme gerçekleştiren Erdinç, sözleşmesini çift taraflı olarak feshetti.

33 yaşındaki santrfor için 'den birçok takımın devrede olduğu bildirildi.

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