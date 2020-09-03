Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Mevlüt Erdinç'le yollar ayrıldı. Kulüp ile görüşme gerçekleştiren Erdinç, sözleşmesini çift taraflı feshetti.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mevlüt Erdinç'ten flaş bir hamle geldi. Deneyimli futbolcunun sözleşmesini feshetmek için kulüp binasına gittiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli yöneticilerle görüşme gerçekleştiren Erdinç, sözleşmesini çift taraflı olarak feshetti.

33 yaşındaki santrfor için Süper Lig'den birçok takımın devrede olduğu bildirildi.

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