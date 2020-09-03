03 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Jose Sosa'dan haber var! Corona virüsü sonucu negatif çıktı

Sosa'dan haber var! Corona virüsü...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

'de eşi corona virüsüne yakalanan yeni transfer Jose Ernesto Sosa, yapılan son Covid-19 testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.

'nin Arjantinli yıldızı , corona virüsü testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Jose Sosa'dan iyi haber geldi. Eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalanan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı. Takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştiren yıldız oyuncu, idman eksiğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde antrenman yapacak.

Sosa önümüzdeki haftadan itibaren takımla da çalışmalara katılacak.

Fenerbahçe Edin Visca için gözünü kararttı! Sunulan teklif...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kartal açıkladı: Payımızı alacağız! Kartal açıkladı: Payımızı alacağız!
Sağ bek savaşı! F.Bahçe mi? Beşiktaş mı? Sağ bek savaşı! F.Bahçe mi? Beşiktaş mı?
F.Bahçe Visca için gözünü kararttı! Sunulan teklif... F.Bahçe Visca için gözünü kararttı! Sunulan teklif...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör