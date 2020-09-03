03 Eylül 2020, Perşembe
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Jose Sosa'dan haber var! Corona virüsü sonucu negatif çıktı
Fenerbahçe'de eşi corona virüsüne yakalanan yeni transfer Jose Ernesto Sosa, yapılan son Covid-19 testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, corona virüsü testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Jose Sosa'dan iyi haber geldi. Eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalanan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı. Takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştiren yıldız oyuncu, idman eksiğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde antrenman yapacak.
Sosa önümüzdeki haftadan itibaren takımla da çalışmalara katılacak.
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