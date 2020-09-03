03 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Hannover Tolgay Arslan transferinden vazgeçti!

Tolgay Arslan transferinden vazgeçtiler!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'de ayrılması beklenen isimler arasında yer alan 'ın Hannover'a olması bekleniyordu. Hannover, Tolgay Arslan'ın transferinden vazgeçti.

döneminin şampiyonu , Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, , Novak, , Mauricio Lemos ve 'yı kadrosuna katmıştı. Takımdan ayrılması beklenen birçok futbolcu arasında da yer alıyordu. Tolgay Arslan'ın ekiplerinden Hannover ile anlaşması bekleniyordu. Bild'in haberine göre Hannover Tolgay Arslan transferinden vazgeçti.
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