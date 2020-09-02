02 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Muriç: Helalleşerek ayrılmak istiyorum

Muriç: Helalleşerek ayrılmak istiyorum
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Uzun süren görüşmelerin ardından bonuslarla birlikte 20 milyon euro’ya Lazio’ya satıldığı iddia edilen Vedat , suskunluğunu bozdu.

'nin kendisindeki yerinin çok ayrı olduğunu belirten Kosovalı yıldız, "Buradan helalleşerek ayrılmak istiyorum. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmak benim gelecek planlamam için önemli bir adım" sözlerini sarfetti.
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