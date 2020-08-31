31 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe Samuel Kalu'da sona yaklaştı

Fransızlar duyurdu! F.Bahçe transferde sona yaklaştı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

döneminde adından en çok söz ettiren , bir ismi daha kadrosuna katmak üzere... Sarı-lacivertliler, Bordeaux forması giyen sağ kanat transferinde sona yaklaştı. İşte detaylar...

Gelecek sezon 7 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek adına transferde hız kesmeyen ve 11 futbolcuyu birden kadrosuna katan 'de flaş bir gelişme daha yaşandı.

Hücum bölgesi için alternatif arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, transferinde sona yaklaştı.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Fenerbahçe, Kalu ile tamamen anlaştı ve Bordeaux'dan alacağı maaşı ödemeyi kabul etti.

Süper Lig devi transfere son noktayı koymak için Bordeaux ile de anlaşma yolunu arıyor. Transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Sadık Çiftpınar...

"KALU'NUN BENZİNİ BOŞ!"

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Samuel Kalu'nun Nijerya Milli Takımı'ndan hocası Gernot Rohr geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kalu bana ayrılacağını söylemedi. Bordeaux'nun ona ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.

Bordeaux Teknik Direktörü Gasset ise Kalu'yla ilgili, "Kalu'nun benzini dolu değil gibi. O şu anda bir joker. Bize 20 dakika yardım edebilir" sözlerini sarf etmişti.

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor! Kulübüne rest çekti geliyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor! Kulübüne rest çekti geliyor F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor! Kulübüne rest çekti geliyor
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif geldi Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Resmi teklif geldi
F.Bahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Tam 14 isim... F.Bahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Tam 14 isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör