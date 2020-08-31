Tisserand tamam

Stopere bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Marcel Tisserand'da mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetimin bir süredir Wolfsburg ile sürdürdüğü görüşmelerde anlaşma aşamasına geldiği bildirildi.

Stopere bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Marcel Tisserand'da mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetimin bir süredir Wolfsburg ile sürdürdüğü görüşmelerde anlaşma aşamasına geldiği bildirildi. Mercato, Fenerbahçe'nin 2 milyon euro önerisine karşılık Almanlar'ın biraz daha fazla ücret istediğini, ödeme planının konuşulduğunu açıkladı. Daha çok oynayacağı yerde olmak isteyen ve Wolfsburg'da bu şansı bulmasının zor olduğu vurgulanan Tisserand'ın ayırılmasının kaçınılmaz olduğu ve Türkiye'ye gitmek için Fener'den haber beklediği ifade edildi.

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