31 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Artık yeni moda bedelsiz futbolcu

Artık yeni moda bedelsiz futbolcu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Fenerbahçe Yönetimi, önceki iki sezona göre transfer konusunda farklı bir yol izliyor. başkanlığındaki sarı-lacivertliler, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 16 futbolcu için 38.5 milyon euro bonservis bedeli harcamıştı.

Fenerbahçe Yönetimi, önceki iki sezona göre transfer konusunda farklı bir yol izliyor. başkanlığındaki sarı-lacivertliler, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 16 futbolcu için 38.5 milyon euro bonservis bedeli harcamıştı. Kanarya, 2019-20 öncesi ise yaptığı 9 nokta transferden yalnızca birine bonservis ödedi. Mauricio Lemos için Las Palmas'a 1.5 milyon euro ödeyen sarı-lacivertliler, diğer isimlere bonservis harcaması yapmadı.

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