31 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Lanzini’ye teklif

Lanzini’ye teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Orta sahaya gol+asist üretecek bir isim arayan F.Bahçe'nin Manuel Lanzini'ye de teklif yaptığı ortaya çıktı.

Orta sahaya gol+asist üretecek bir isim arayan F.Bahçe'nin Manuel Lanzini'ye de teklif yaptığı ortaya çıktı. Teamtalk, sarı-lacivertli kulübün West Ham'ın 27 yaşındaki on numarası için hamle yaptığını ancak Lanzini'nin teklife olumsuz baktığını bildirdi.

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