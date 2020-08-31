Lanzini’ye teklif

Orta sahaya gol+asist üretecek bir isim arayan F.Bahçe'nin Manuel Lanzini'ye de teklif yaptığı ortaya çıktı.

Orta sahaya gol+asist üretecek bir isim arayan F.Bahçe'nin Manuel Lanzini'ye de teklif yaptığı ortaya çıktı. Teamtalk, sarı-lacivertli kulübün West Ham'ın 27 yaşındaki on numarası için hamle yaptığını ancak Lanzini'nin teklife olumsuz baktığını bildirdi.

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