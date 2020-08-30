30 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Mevlüt’e Kayserispor kancası

Mevlüt’e Kayseri kancası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan 'e talip oldu. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın forvet transferi istemesi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, Mevlüt'le görüşüp teklif yapacağı bildirildi

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan 'e talip oldu. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın forvet transferi istemesi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, Mevlüt'le görüşüp teklif yapacağı bildirildi. 33 yaşındaki Mevlüt, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maça çıkarken 4 gole imza attı.
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