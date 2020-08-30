30 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Çekil aradan!

Çekil aradan!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

'in Lazio'ya transferi için görüşmeler devam ediyor. Kulüpler henüz rakamda anlaşamazken, İtalyan basını, Kosovalı golcü için Fiorentina'nın da devreye girdiğini duyurdu.

'in Lazio'ya transferi için görüşmeler devam ediyor. Kulüpler henüz rakamda anlaşamazken, İtalyan basını, Kosovalı golcü için Fiorentina'nın da devreye girdiğini duyurdu. Corierre dello Sport ve Sky İtalia haberi, "Bu forvet, aranan bir adam! Lazio ve Fiorentina'ya kavga ettiriyor" başlıkları ile verirken; Lazio Başkanı 'nun öfkeli bir şekilde Fiorentina Genel Direktörü Joe Barone'u telefonla arayarak aradan çekilmesini istediği ifade edildi. Ancak Barone, Muriç'ten vazgeçmeyeceklerini söyledi. Fenerbahçe'nin Fiorentina'nın da alıcı pozisyonuna geçmesiyle istediği teklifi 18 milyon euro'dan 20 milyon euro'ya yükselttiği aktarılırken, Lazio'nun daha önce 16 milyon euro önerdiği Muriç'i önümüzdeki birkaç gün veya en fazla birkaç hafta içinde Inzaghi'ye vermeyi umduğu dile getirildi.
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