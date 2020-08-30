30 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues gitmek istiyor

Garry gitmek istiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

'un Rodrigues için girişimleri sürüyor. Yunan Spor Time, Yeşil- Burun Adalı oyuncunun Fenerbahçe'ye Olympiakos'ta oynamak istediğini bildirdiğini ileri sürdü.

'un Rodrigues için girişimleri sürüyor. Yunan Spor Time, Yeşil- Burun Adalı oyuncunun Fenerbahçe'ye Olympiakos'ta oynamak istediğini bildirdiğini ileri sürdü. sonuçlandırmak için kulüplerin görüşmelere devam ettiği bildirildi. 29 yaşındaki Rodrigues, Alanya maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
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