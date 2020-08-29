29 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Yeni hedef Pena

Yeni hedef Pena
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

 için 'dan yeni bir iddiası geldi. Balonlatino.net sitesinde yer alan haberde sarı-lacivertli takımın, 'in Uruguaylı sol kanadı Carlos de Pena için teklif yaptığı belirtildi.

için 'dan yeni bir iddiası geldi. Balonlatino.net sitesinde yer alan haberde sarı-lacivertli takımın, 'in Uruguaylı sol kanadı Carlos de Pena için teklif yaptığı belirtildi. Pena'nın Lemos'tan sonra F.Bahçe'nin ikinci Uruguaylı transferi olabileceği belirtildi. Kiev'in 28 yaşındaki oyuncu için ilk etapta 5 milyon euro istediği ifade edildi. Roma ve 'nin Pena için nabız yokladığı ancak resmi teklif getirmedikleri bildirildi.
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