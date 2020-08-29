29 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Sosa gün sayıyor

Sosa gün sayıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

Yeni  takıma katılmak için gün sayıyor. 'a gelen Arjantinli yıldız, eşininin corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla karantina altına alınmıştı. 35 yaşındaki orta saha 14 günlük izolasyon süresini doldurmasının ardından antrenmanlara başlayacak.

Yeni takıma katılmak için gün sayıyor. 'a gelen Arjantinli yıldız, eşininin corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla karantina altına alınmıştı. 35 yaşındaki orta saha 14 günlük izolasyon süresini doldurmasının ardından antrenmanlara başlayacak. Sosa takımdan geri kalmamak için evinde özel olarak temin edilen aletlerle çalışmaları sürdürüyor.
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