29 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Miha Zajc'a Fortuna Sittard talip

Zajc'a sürpriz talip
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

'nin gözden çıkardığı 'a 'nın ortak olduğu talip oldu. ekibinin, Sloven orta saha için resmi teklif yaptığı bildirildi.

Sittard'ın ilk etapta düşük bir bonservis ödemeyi ve Zajc'ı parlatıp sonraki satışından yüksek pay vermeyi teklif ettiği belirtiliyor. 'dan da teklifler alan 26 yaşındaki Miha'nın haftaya takımdan ayrılması bekleniyor. Zajc geçtiğimiz sezon F.Bahçe'de 17 maça çıkarken, 2 gol+1 asist üretmişti.
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