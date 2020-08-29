29 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Eran Zahavi hamlesi! Yaptığı teklif ortaya çıktı

Golcü harekatı sürüyor! Valencia'nın ardından bir yıldız daha
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

Yaz döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken 'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Son olarak Enner Valencia transferini açıklayan sarı-lacivertli takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. basını, ekibi Guangzhou forması giyen 'nin Fenerbahçe ile Avrupa'ya döneceğini duyururken, oyuncunun 2.5 milyon Euro maaş + 1 milyon Euro imza parası istediği öğrenildi.

'nin gündemine giren için gelişmeler basınında da yer aldı. Maariv gazetesi, milli takımın 33 yaşındaki yıldızının, Instagram'da Fenerbahçe'yi takibe almasının 'ye iddialarını güçlendirdiğini yazarken, Zahavi'nin sarı-lacivertli kulüpten 2,5 milyon euro net maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği duyuruldu. Zahavi'nin Fenerbahçe ile ilgili Haim Revivo ve Pini Balili'den fikir aldığı da belirtildi.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Fotomaç'ın derlediği haberde, 'in Guangzhou kulübü ile aralık ayına kadar kontratı olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshedeceği ve Fenerbahçe ile yeniden Avrupa futboluna geri dönme olasılığının yüksek olduğu ifade edildi. Zahavi, Guangzhou'da bu sezon 7 maçta 4 gol attı. Başarılı futbolcu, İsrail Milli Takımı ile Euro 2020 elemelerinde çıktığı 10 karşılaşmada ise 11 kez fileleri havalandırmıştı. Bu arada 'in de Zahavi ile ilgilendiği dile getirildi.

Golcü oyuncudan flaş F.Bahçe itirafı! haberin devamı

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