Fenerbahçe'den Eran Zahavi hamlesi! Yaptığı teklif ortaya çıktı
Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Son olarak Enner Valencia transferini açıklayan sarı-lacivertli takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İsrail basını, Çin ekibi Guangzhou forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe ile Avrupa'ya döneceğini duyururken, oyuncunun 2.5 milyon Euro maaş + 1 milyon Euro imza parası istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin gündemine giren Eran Zahavi için gelişmeler İsrail basınında da yer aldı. Maariv gazetesi, milli takımın 33 yaşındaki yıldızının, Instagram'da Fenerbahçe'yi takibe almasının Türkiye'ye transfer iddialarını güçlendirdiğini yazarken, Zahavi'nin sarı-lacivertli kulüpten 2,5 milyon euro net maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği duyuruldu. Zahavi'nin Fenerbahçe ile ilgili Haim Revivo ve Pini Balili'den fikir aldığı da belirtildi.
TAM BİR GOL MAKİNESİ
Fotomaç'ın derlediği haberde, Çin'in Guangzhou kulübü ile aralık ayına kadar kontratı olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshedeceği ve Fenerbahçe ile yeniden Avrupa futboluna geri dönme olasılığının yüksek olduğu ifade edildi. Zahavi, Guangzhou'da bu sezon 7 maçta 4 gol attı. Başarılı futbolcu, İsrail Milli Takımı ile Euro 2020 elemelerinde çıktığı 10 karşılaşmada ise 11 kez fileleri havalandırmıştı. Bu arada Maccabi Tel Aviv'in de Zahavi ile ilgilendiği dile getirildi.
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