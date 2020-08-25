25 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Cisse iddiası

Cisse iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Vedat Muriqi'nin satılması halinde forvete takviye yapacak olan , bu bölgede de alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor. Hulk ve gibi isimlerin gündemde olduğu sarı-lacivertlilerde de listeye girdi.

Vedat Muriqi'nin satılması halinde forvete takviye yapacak olan , bu bölgede de alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor. Hulk ve gibi isimlerin gündemde olduğu sarı-lacivertlilerde yeni bir isim listeye girdi. Teknik direktör Erol Bulut'un 'dan öğrencisi olan 'nin transferi konusunda yönetime talepte bulunduğu iddia edildi. Güney ekibiyle sözleşmesi sona eren Senegalli forvet, geçtiğimiz sezon forma giydiği 38 resmi maçta 26 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.
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