29 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Lugano'dan Lemos yorumu "Benim gibi stoper değil"

Flaş Lemos yorumu! ''Benim gibi stoper değil''
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

'nin eski oyuncularından sarı-lacivertlilerin yeni transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu Lemos için "Yeni Lugano olur analizi doğru olmayabilir" dedi.

'nin efsane stoperleri arasında bulunan TRT SPOR'a hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

"Fenerbahçe Lemos transferinde epey yol kat ettikten sonra beni aradı." diyen Lugano, "Ben de oyuncuyla ilgili bildiklerimi kulüp yetkililerine anlatarak referans oldum. Transferin öncesinde veya sonrasında Lemos'la konuşma fırsatım olmadı." ifadelerini kullandı.

Lemos ile farklı tarzda oyuncular olduklarını söyleyen Uruguaylı efsane, "Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su olur analizi doğru olmayabilir. Lemos bana kıyasla daha daha teknik ve hızlı bir oyuncu." şeklinde konuştu.

Lemos'un milli takım serüvenini de anlatan Lugano, "Alt yaş milli takımlarının çok önemli oyuncularından biriydi. Erken sayılacak yaşta Avrupa'ya transfer oldu. Belki büyük beklentilerin altında kaldı ama henüz yaşı genç ve kendini geliştirmek için zamanı var. Nihayetinde Avrupa'da birkaç sene geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye geldi" dedi.

Kendisi gibi Lemos'un da sarı lacivertli formaya uzun yıllar hizmet etmesini isteyen Diego Lugano, "Bu hem oyuncu hem de kulüp için iyi bir kazanım olabilir. Umarım gelecekte bugüne baktığımızda iyi bir transfer hikayesi olduğunu söyleyebiliriz." cümleleri ile sözlerini noktaladı.

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