Lugano'dan Lemos yorumu "Benim gibi stoper değil"
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Diego Lugano sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lemos hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu Lemos için "Yeni Lugano olur analizi doğru olmayabilir" dedi.
Fenerbahçe'nin efsane stoperleri arasında bulunan Diego Lugano TRT SPOR'a Lemos hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
"Fenerbahçe Lemos transferinde epey yol kat ettikten sonra beni aradı." diyen Lugano, "Ben de oyuncuyla ilgili bildiklerimi kulüp yetkililerine anlatarak referans oldum. Transferin öncesinde veya sonrasında Lemos'la konuşma fırsatım olmadı." ifadelerini kullandı.
Lemos ile farklı tarzda oyuncular olduklarını söyleyen Uruguaylı efsane, "Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su olur analizi doğru olmayabilir. Lemos bana kıyasla daha daha teknik ve hızlı bir oyuncu." şeklinde konuştu.
Lemos'un milli takım serüvenini de anlatan Lugano, "Alt yaş milli takımlarının çok önemli oyuncularından biriydi. Erken sayılacak yaşta Avrupa'ya transfer oldu. Belki büyük beklentilerin altında kaldı ama henüz yaşı genç ve kendini geliştirmek için zamanı var. Nihayetinde Avrupa'da birkaç sene geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye geldi" dedi.
Kendisi gibi Lemos'un da sarı lacivertli formaya uzun yıllar hizmet etmesini isteyen Diego Lugano, "Bu hem oyuncu hem de kulüp için iyi bir kazanım olabilir. Umarım gelecekte bugüne baktığımızda iyi bir transfer hikayesi olduğunu söyleyebiliriz." cümleleri ile sözlerini noktaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama