29 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Giuliano, Eran Zahavi, Visca, Pena...

İşte Fenerbahçe'deki son durum!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

, , , Novak, , , , Enner Valencia gibi isimleri kadrosuna katarak dönemine hızlı giriş yapan durmak bilmiyor. Forvet, kanat ve stoper arayışı bulunan sarı lacivertli ekibin listesinde , Giuliano, Visca ve Pena gibi isimler yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve o listedeki isimlerin son durumu...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, , Novak, ve 'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

MARCEL TISSERAND

'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.

ERAN ZAHAVI

Kariyerini Çin'de sürdüren , Fenerbahçe'ye önerilmişti. Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Eran Zahavi Çin ekibi Guangzhou'ya veda etti.

PEROTTI

Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek.

GIULIANO

Fenerbahçe, sarı-lacivertliler, eski yıldızı Giuliano'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ligi ekiplerinden forması giyen Giuliano, takımından ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Yeni takım arayışlarına başlayan Brezilyalı yıldız ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü muhabir Manu Lonjon'un paylaştığı habere göre, Al Nasr'dan ayrılacak olan Giuliano ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde anlaşma kesinleşti. Sarı-lacivertli takım, 2018 yılında 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Al Nasr'a gönderdiği hücum oyuncusunu yeniden renklerine bağlayacak.

EDIN VISCA

Sarı-Lacivertliler, 'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kanarya, orta sahadaki oyuncularından ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi.

PENA

Fenerbahçe için Ukrayna'dan yeni bir transfer iddiası geldi. Balonlatino. net sitesinde yer alan haberde sarı-lacivertli takımın, 'in Uruguaylı sol kanadı Carlos de Pena için teklif yaptığı belirtildi. Pena'nın Lemos'tan sonra F.Bahçe'nin ikinci Uruguaylı transferi olabileceği belirtildi. Kiev'in 28 yaşındaki oyuncu için ilk etapta 5 milyon euro istediği ifade edildi. Roma ve Napoli'nin Pena için nabız yokladığı ancak resmi teklif getirmedikleri bildirildi.

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