29 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

"Giuliano Fenerbahçe'de"

Bir bomba daha! Eski yıldızla anlaşmaya varıldı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

Transfer sezonuna hızlı giriş yapan 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip eski yıldız ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Dünyaca ünlü muhabir Manu Lonjon'un paylaştığı habere göre, sarı-lacivertli takım ile Brezilyalı yıldız arasında anlaşma kesinleşti.

'de transfer şov sürüyor. Son olarak Enner Valencia'yı resmen açıklayan sarı-lacivertliler, eski yıldızı 'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr forması giyen Giuliano, takımından ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Yeni takım arayışlarına başlayan Brezilyalı yıldız ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.

"ANLAŞMA KESİNLEŞTİ!"

Dünyaca ünlü muhabir Manu Lonjon'un paylaştığı habere göre, Al Nasr'dan ayrılacak olan Giuliano ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde anlaşma kesinleşti. Sarı-lacivertli takım, 2018 yılında 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Al Nasr'a gönderdiği hücum oyuncusunu yeniden renklerine bağlayacak.

Fenerbahçe'de oynadığı 41 resmi maçta 16 gol ve 6 asist kaydeden Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan kariyerinde ise 74 maçta 30 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.

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