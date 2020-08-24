24 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de 1 futbolcuda corona virüsü tespit edildi!

Fenerbahçe'de corona virüsü şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

'de yapılan testinin sonucu açıklandı. Fenerbahçe, 1 futbolcuda corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'de şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım resmi sitesinden, bir futbolcunun detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır..
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